Степаненко рассказала о своей первой реакции на развод

Москва, 31 июля. Артистка Елена Степаненко и юморист Евгений Петросян развелись после 33 лет брака в 2018 году, однако подробности их расставания стали известны только сейчас. О своей первой реакции на новость мужа о расторжении брака Степаненко рассказала в эфире шоу.

Известие о разводе Петросяна и Степаненко шокировало многих поклонников звездной пары, однако сама артистка, судя по ее рассказу, перенесла расставание достаточно спокойно. Она рассказала о разрыве в эфире своего шоу «Еще не вечер!» гостье программы, актрисе Татьяне Васильевой. Во время передачи Степаненко упомянула об отношениях с мужчинами и спросила, плакала ли Васильева из-за своих спутников.

Когда Степаненко был задан аналогичный вопрос, юмористка ответила, что не лила слезы из-за развода. По ее мнению, все, что происходит на долгом жизненном пути, идет во благо, и она стремится принять любую ситуацию.

Однако стоит учесть, что Петросян решил рассказать о разрыве в достаточно неудачный момент. В 12 часов ночи артистка пошла попить воды, когда супруг удивил ее заявлением о расторжении брака.

«Я так слушаю, говорю, я сейчас водички попью, а завтра в пять утра я улечу. Я над этим подумаю», — описала ситуацию Степаненко.

Дело в том, что на следующее утро у артистки начинались длительные гастроли по Сибири. Судя по всему, перенесла развод женщина действительно достойно — в последнее время юмористка сменила имидж и стала выглядеть моложе.

Петросян после развода снова женился. Как сообщалось ранее, «философствующей» о карме жене сатирика напомнили о бумеранге от Степаненко.