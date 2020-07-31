Как правильно выпрямлять волосы и не вредить им

Добиться идеально гладких локонов не так просто, даже если в вашем распоряжении целый арсенал специальных приборов и укладочных средств. Отвечаем на вопрос, как выпрямить волосы утюжком и минимизировать вред от его использования.

Прямые и блестящие волосы будто из рекламы шампуня — мечта многих красавиц, ведь такая укладка никогда не выходит из моды и подходит практически для любого случая, будь то романтическое свидание, деловые переговоры или светский раут. Пожалуй, единственные места, где прическа не слишком уместна, — пляж или бассейн. Из-за высокой влажности все усилия будут тщетны и локоны неминуемо начнут предательски пушиться. По той же причине обладательницам сильно вьющихся и непослушных волос не стоит тратить свое время и лишний раз травмировать пряди, если на улице дождь.

Как выбрать правильный утюжок

Добиться идеальной гладкости без использования специальных приборов вряд ли получится. Узнаем, как не ошибиться, когда в магазине глаза разбегаются от обилия выбора.

Не экономим. Как известно, скупой платит дважды. В данном случае сперва вы потратитесь на некачественный товар, а затем придется выложить круглую сумму на восстановительные процедуры. Уж лучше один раз раскошелиться, чтобы потом много лет любоваться отражением в зеркале. Самые дешевые, но при этом и самые вредные устройства — с металлическими пластинами. Дороже всего обойдется антибактериальное покрытие с серебром, зато такой прибор не только не портит пряди, но и обладает восстанавливающим действием. Керамика — это золотая середина. Большинство изделий известных марок оснащены именно таким типом пластин, так что найти утюжок по приемлемой цене будет не так сложно. Такой вариант бережен к волосам и вашему кошельку. Среди недостатков называют долгий нагрев. Профессионалы в хороших салонах предпочитают использовать для своих клиенток аппараты с турмалиновым и ионно-керамическим покрытием. Если ваш бюджет не ограничен, без сомнений выбирайте именно их. Перед покупкой не руководствуйтесь только внешним видом — обязательно подержите прибор в руках, он должен удобно лежать в ладони и не быть слишком тяжелым. А вот ширина пластин зависит непосредственно от длины ваших локонов. Чем они длиннее, тем шире должна быть выпрямляющая поверхность.

Как выпрямить волосы утюжком: инструкция

Даже самый дорогой и навороченный прибор не справится со своей задачей, если неправильно его эксплуатировать. Перейдем от теории к практике и объясним пошагово, как использовать ваше приобретение с умом.

На свежевымытые влажные волосы по всей длине наносим специальное средство, которое обеспечит дополнительную гладкость и защиту от воздействия высоких температур. Даем волосам как следует высохнуть. Использовать стайлер на мокрых прядях категорически запрещается. Правда, сейчас стали выпускать модели с функцией сушки, что не исключает потенциального вреда. Если есть время просушить шевелюру на воздухе естественным путем — замечательно. Если нет — воспользуйтесь феном и круглой щеткой. Основную копну убираем наверх и закалываем. По одной отделяем небольшие прядки и проходимся по ним утюжком строго от корней к кончикам и никогда наоборот! Не ленитесь и не поддавайтесь соблазну захватить побольше волос разом — это отрицательно скажется на конечном результате. Ограничиваем время воздействия пластин на прядь. Кстати, именно по этой причине следует выбирать модели подороже — они рассчитаны на выпрямление за одно скольжение. Укладываем локоны в прическу или оставляем распущенными.

Помните, что использовать утюжок можно не чаще двух-трех раз в неделю. Придерживайтесь этого правила, не забывайте о термозащитных средствах, и ваши волосы будут радовать вас своей красотой и здоровьем.