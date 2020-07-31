Врачи в Екатеринбурге спасли пациентку c полным поражением легких из-за COVID-19

Москва, 31 июля. Врачи в Екатеринбурге спасли жизнь пациентке с коронавирусом, у нее было стопроцентное поражение легких.

Россиянку госпитализировали в больницу 31 июля. У нее была диагностирована коронавирусная инфекция нового типа, которая поразила полностью легкие. Из-за этого пациентка буквально посинела.

«Сегодня ночью в госпиталь поступила пациентка. Объемом поражения легких — 100%. Поступила синего цвета, сейчас уже порозовела», — сообщил источник Ura.ru.

Россиянку госпитализировали в больницу 31 июля. По словам врача из «красной зоны», сейчас в больницу поступает меньшее число пациентов с COVID-19, однако тяжесть заболевания стала больше.

«Чему-то мы в этом аду все же научились», — добавил источник.

Инфекция COVID-19 стремительно распространилась по всему миру. Вспышка заболевания произошла в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса во всем мире. Страны, где были выявлены случаи заболевания, приняли ряд ограничительных мер для предотвращения распространения заболевания. Сейчас превентивные меры поэтапно отменяются.

Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев назвал сроки окончания пандемии. По его словам, эпидемия коронавируса не закончится до Нового года. Главная задача — найти действенное лекарство от коронавируса. Генеральный директор «Кромиса» Андрей Блинов рассказал телеканалу «360» о производстве и эффективности отечественного препарата «Авифавир», который российские врачи используют для лечения COVID-19.