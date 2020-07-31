Пенсии некоторых россиян увеличатся с 1 августа

Москва, 31 июля. Пересчет страховых пенсий пройдет 1 августа. Это коснется более 11 миллионов российских пенсионеров, отметили в Пенсионном фонде России (ПФР). Никаких заявлений для этого подавать не нужно.

Речь идет о получателях пенсии по инвалидности и старости, которые работали в 2019 году, при условии, что за них поступали страховые взносы.

В ПФР отметили, что увеличение пенсии будет прямо пропорционально зарплате работающего пенсионера. Максимальная сумма, на которую может быть увеличена пенсия, составит 279 рублей.

Стоит напомнить, что в августе некоторые пенсионеры получат выплату, размер которой составит 1200 рублей. Речь идет о компенсациях для тех пенсионеров, которые ухаживают за нетрудоспособным человеком. Не имеет значения, ухаживает ли пенсионер за родственником или нет.

Для получения компенсации необходимо подать заявление через сайт ПФР или портал Госуслуг.

В будущем пенсионеры смогут оставить прежнюю дату доставки пенсии, если они поменяли профильную кредитную организацию. Соответствующий проект приказа подготовило Министерство труда РФ.