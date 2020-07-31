Россия откроет границу с Абхазией с 1 августа

Москва, 31 июля. Власти РФ откроют с 1 августа границу с Абхазией. Соответствующее решение принято по итогам заседания оперативного штабе по борьбе с распространением коронавируса, которое провела замглавы российского правительства Татьяна Голикова.

Решение об открытии границы с Абхазией основано на заключениях Министерства здравоохранения РФ и Роспотребнадзора. Перед этим ведомства проанализировали эпидемиологическую обстановку в республике. Кроме того, они оценили степень подготовленности инфраструктурных объектов Абхазии к приему иностранных гостей.