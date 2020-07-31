Семьи погибших госслужащих получат единовременную выплату

Москва, 31 июля. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий выплату единовременного пособия семьям погибших госслужащих, которые имели государственные награды. Документ доступен на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, в отдельные федеральные законы внесены поправки о поощрении семей умерших госслужащих, отмеченных госнаградами.

Документ затрагивает военнослужащих, государственных гражданских служащих и правоохранителях, которые награждены госнаградами либо поощрены президентом и правительством РФ. Также речь идет и о госслужащих, награжденных посмертно.

Для получения выплаты необходимо в течение полугода обратиться в государственный орган, где работал погибший. Средства будут выплачены в течение месяца со дня обращения. Размеры пособия будут установлены дополнительными нормативно-правовыми актами

Право на пособие имеют супруги умершего, его дети, родители и лица, находившееся у него на иждивении.

Ранее в Народном фронте предложили финансово стимулировать работодателей за трудоустройство выпускников. Предполагается, что предприятия будут получать субсидию, если выпускник проработает в организации не менее года, передает «Ридус».