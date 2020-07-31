Работающим пенсионерам в России повысят выплаты

Москва, 31 июля. Пенсионный фонд России (ПФР) сообщил, что выплаты гражданам старшего поколения, которые продолжают работать, будут увеличены.

Корректировка выплат работающим пенсионерам проводится в ежегодном формате 1 августа. В фонде пояснили, что речь идет о тех россиянах, получающих пенсии по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.

«Размер перерасчета зависит от зарплаты работавшего пенсионера: чем она выше, тем больше увеличивается пенсия», — указали в ПФР.

Сумма максимальной прибавки будет равна 279 рублям.

Ранее в ПФР напомнили о положенных россиянам предпенсионного возраста льготах, воспользоваться которыми могут женщины старше 52 и мужчины не моложе 57 лет. Большинство льгот для них носит федеральный характер и возникает либо в границах прежнего пенсионного возраста, либо за пять лет до наступления нового пенсионного возраста.

Речь идет, к примеру, о налоговых льготах — освобождении от земельного и имущественного налогов. Их могут получить предпенсионеры по достижении «старого» пенсионного возраста.

О том, кому в августе в России повысят пенсии, а кто получит новые 10 тысяч на детей — читайте в большом материале Федерального агентства новостей.