Дегтярев назначил нового главу Минфина Хабаровского края

Москва, 31 июля. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые назначил нового министра в региональном правительстве, должность министра финансов занял Валентин Костюшин.

Глава региона отметил профессиональный опыт нового руководителя краевого минфина и то, что он не чужой для региона человек.

«Я назначил своим решением министра финансов Валентина Ивановича Костюшина. Это первый министр, назначенный мной в правительстве Хабаровского края и избавившийся от приставки «и. о.». Он коренной, <…> очень толковый чиновник, мы его очень уважаем», — заявил Дегтярев.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, Костюшин родился в 1963 году в Хабаровске и имеет два высших образования.

«Почти 20 лет проработал на шахте предприятия Ургалуголь. <…> С 2004 года занимал должность заместителя министра финансов Хабаровского края», — пояснили в пресс-службе.

В начале июля Костюшин прошел Москве квалификационные испытания на право занимать пост руководителя финансового органа субъекта РФ.