Жене Картрайта предъявили обвинение в его убийстве

Санкт-Петербург, 31 июля. Следственный комитет РФ предъявил жене украинского рэпера Александра Юшко, известного как Энди Картрайт, Марине Кохал обвинение в убийстве мужа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В настоящее время ей предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК РФ.

По данным следствия, 29 июля между рэпером и его сожительницей возникла ссора, Кохал убила Юшко, а затем расчленила его труп. В настоящий момент расследование дела продолжается.

Полиция обнаружила в одной из квартир на Невском проспекте труп мужчины, фрагменты тела которого были упакованы в пять пакетов. Полицию вызвала жена погибшего. По ее словам, исполнитель скончался от передозировки. Женщина заявила, что расчленила его тело после смерти, чтобы скрыть причину гибели.

Друг Картрайта заявил, что музыкант не употреблял наркотики, но имел алкогольную зависимость и часто уходил в запой. Жену исполнителя он назвал вполне адекватной. По его словам, он никогда не замечал в ее поведении никаких странностей.

Адвокат Кохал заявил в комментарии телеканалу «360», что рэпер мог умереть от сердечного приступа или отравления.