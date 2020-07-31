Британская певица Рита Ора показала фото в купальнике на борту яхты

Москва, 31 июля. Известная британская певица Рита Ора поделилась с поклонниками пикантными снимками с откровенной фотосессии.

29-летняя исполнительница решила порадовать фанатов фото в купальнике с розовыми плавками и фиолетовым топом на борту яхты. Образ звезды дополнили аксессуары, в том числе подвески, кольца, браслеты и резинка для волос в тон наряду.

«Когда ей кажется, что она милая, но у нее обгоревший нос», — подписала под снимком артистка.

Фотография собрала свыше 400 тысяч лайков. Фанаты буквально осыпали кумира комплиментами и заметили, что та выглядит просто шикарно. Многие обратили внимание на стройную фигуру Риты Оры.

«Ты моя женщина-мечта, Рита Ора», — написал dannyward1310. «Выглядишь очень красиво и мило», — отметил matt_bear12. «Люблю твои аксессуары», — призналась pilondon_. «Все крутая и горячая», — добавила lita_friendship_ir.

Поклонники признавались в любви Рите Оре и комментировали пикантный снимок многочисленными одобряющими смайликами.

Российские звезды также любят баловать своим фанатов откровенными снимками в социальных сетях. Недавно актриса Наталья Рудова опубликовала новую фотографию в обнаженном виде, вызвав бурю эмоций у поклонников. Новый пост появился в профиле звезды в Instagram. Фанаты пришли в восторг и осыпали кумира лайками и комплиментами.