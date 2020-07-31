ЛНР итоги 27–31 июля: ВСУ нарушают перемирие, гумпомощь РФ, власти восстановили автомост

Луганск, 31 июля. Украина обстреляла поселок Голубовское, нарушив введенный с 27 июля режим перемирия. МЧС России доставило в ЛНР медикаменты. Правительство впервые заложило неснижаемый запас пшеницы. Дайджест новостей Луганской Народной Республики — в материале Федерального агентства новостей.

Украинские силовики нарушили новые договоренности о перемирии в Донбассе

Вооруженные силы Украины впервые обстреляли территорию Луганской Народной Республики после введенных 27 июля дополнительных мер контроля за перемирием в Донбассе. Как сообщили в Народной милиции ЛНР, украинские силовики три раза в четверг открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по поселку Голубовское.

Колонна с гуманитарным грузом МЧС РФ прибыла в Луганск

97-я автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей ЛНР прибыла на текущей неделе в Луганск. В четверг, 30 июля, восемь автомобилей доставили в республику 76 тонн медикаментов и медицинского имущества.

В ЛНР готовят к открытию новые пункты пропуска

В Луганской Народной Республике продолжают работы по разминированию вблизи планируемых к открытию пунктов пропуска «Первомайск — Золотое» и «Луганск — Счастье». Работы проходят во взаимодействии с МЧС республики.

Власти ЛНР восстановили мост, взорванный украинскими диверсантами

Власти ЛНР восстановили и открыли для движения Штеровский автомобильный мост, который был подорван украинскими диверсантами в 2018 году. Глава ЛНР Леонид Пасечник совместно с министром инфраструктуры и транспорта республики Александром Басовым проинспектировал готовность путепровода к открытию. После ремонта мост стал на два метра шире, а также почти в два раза была увеличена его грузоподъемность.

«Идет активная фаза восстановительных работ на безусловно историческом мостовом переходе, который соединяет две части нашей республики. Это наш небольшой, но «Крымский мост», который соединил одну часть с другой частью республики», — сказал Басов.

ЛНР обеспечена запасом пшеницы

Правительство ЛНР впервые заложило неснижаемый запас пшеницы, обеспечивающий продовольственную безопасность республики, еще до завершения уборочной кампании. Об этом заявил председатель правительства республики Сергей Козлов в ходе рабочей поездки на элеватор. Сформировать неснижаемый запас в такой короткий срок удалось благодаря государственным программам по поддержке сельхозпроизводителей.