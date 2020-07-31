Манукян назвал причины неприязни россиян к Собчак

Телеведущая Ксения Собчак дала большое интервью журналисту Алексею Пивоварову для его YouTube-канала «Редакция». Один из вопросов касался негативного отношения, а точнее ненависти к Собчак со стороны большого количества россиян. Колумнист Федерального агентства новостей, блогер Вадим Манукян проанализировал интервью теледивы и сделал собственные выводы. По мнению блогера, ситуация для Собчак неутешительная.

Это ей за Крым. Колонка Вадима Манукяна

Судя по интервью Ксении Собчак для YouTube-канала «Редакция», можно сразу сделать вывод, что эта довольно популярная телеведущая, не сходящая с первых полос СМИ, «страшно далека от народа». Давайте разберем ее заявления чуть подробнее.

Про лицемерие

В ходе интервью Ксения Собчак неоднократно повторяла слово «лицемерие», применяя этот термин к той или иной ситуации, которая вызывает скандал в российском обществе. Однако Пивоваров прямо во время интервью успел подловить на лицемерии саму Ксению. Это произошло, когда Собчак начала рассказывать, что она небогата — дескать, «Леша, ты же сам все видел». Тут Алексей Пивоваров сразу притормозил Ксению, напомнив, что пересекался с ней только во время рабочих поездок и понятия не имеет, как и на что она живет. Словом, пыталась Ксюша прибедняться, да не прокатило.

Про ненависть

Собчак попыталась проанализировать природу ненависти к себе со стороны значительной части российского общества и пришла, на мой взгляд, к неверным выводам. Она считает (или, по крайней мере, утверждает), что ее не любят за то, что она выскочка, а вот мол на Западе таких амбициозных карьеристов любят и уважают. Надо отдать должное Пивоварову, он сразу напомнил Ксении, что у слова «выскочка», имеющего в русском языке ярко негативный оттенок, есть не менее жесткий английский аналог.

Продолжая мысль Алексея, скажу, что английское слово upstart имеет даже более негативное значение, нежели русское слово «выскочка». Самое любопытное, что Ксения Собчак полностью соответствует этому определению, как в русском, так и в английском варианте. Да, Собчак именно выскочка, но ее, мягко говоря, недолюбливают в нашем обществе вовсе не за это, хотя доля правды в ее словах есть.

Про всеобщую любовь

Ксения Анатольевна посетовала, что не является объектом всеобщей любви (тут, как говорится, не поспоришь). Она привела в пример «отличниц», которых все любят, а вот она мол не такая. На вопрос, был ли момент, когда ее любило все общество, Собчак ответила, что такой случай был единственный раз в 2012 году. Таким моментом она считает эпизод с проведением у нее обыска, когда из ее квартиры изъяли неизвестно откуда там взявшиеся пачки наличных денег в валюте (впрочем, все изъятое ей через короткое время вернули).

Здесь мы подходим, наверное, к самой важной мысли из ее интервью. Под словом «все» Ксения, вероятно, подразумевает тусовочку, которая хотя и злорадствовала тогда, но, возможно, действительно немного ей сочувствовала. А вот те, кого сегодня иногда называют «глубинным народом», никакого сочувствия к теледиве в связи с изъятием у нее невесть откуда взявшихся пачек денег, не испытывали. Люди, которые живут на зарплату, часто довольно скромную, ее действительно недолюбливает, и, на мой взгляд, ненависть к ней в значительной степени заслуженная.

Да, абсолютное большинство россиян никогда не испытывало никакой любви к Собчак, даже когда она участвовала в митингах на Болотной. Даже те, кто считал, что именно за это Ксении «прилетело», не испытывали к ней никакого сочувствия и уж тем более добрых чувств. Думаю, причина в том, что все ее выходы в народ — просто пиар, а на людей Ксении Анатольевне по большому счету просто наплевать.

Кстати,мои все друзья против Крыма-я в гордом одиночестве считаю,что это блистательно разыгранная политическая комбинация. — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) March 22, 2014

Про Крым

Единственная тема, которую в контексте «недолюбленной» обществом Собчак не обсудил с ней Алексей Пивоваров, это громкие заявления теледивы о Крыме. Все мы прекрасно помним по твитам Ксении Анатольевны от 2014 года, как она восхищалась возвращением Крыма в родную гавань. Помним, как она ездила в Крым сразу после референдума.

Собчак, обещавшая вернуть Крым Украине, набрала в Крыму 0,1%. Неужели Порошенко врёт, рассказывая, что крымчане мечтают вернуться к Украине? — Во///дь™ (@indeec1937) March 19, 2018

Однако ближе к президентской кампании, в которой Собчак решила поучаствовать, теледива сочла нужным засветиться в США. Ради «госдеповских печенек» Ксюша спокойно «отмотала назад» свое восхищение воссоединением Крыма с Россией, заявив, что якобы по международному праву Крым — «украинский». Напомню, Россия неоднократно доказательно заявляла, что воссоединение Крыма с РФ полностью соответствует международному праву и Уставу ООН.

Вот тогда-то и наступил настоящий раскол между обществом и Ксенией Собчак. Раньше ее не любили только за то, что она была выскочкой, но теперь она еще и по крымскому вопросу оттопталась. Так вот, если Ксения Анатольевна действительно не понимает, почему «глубинный народ» ее не любит, я скажу, что это ей «ответочка» за Крым.

То, что она выскочка, — это свойство ее характера. Да, таких тоже очень часто не любят, но в такой нелюбви нет идеологической основы. А вот отношение к возвращению Крыма в родную гавань — это принципиальная для подавляющего большинства россиян история. Если Ксению Собчак не интересует мнение 95% крымчан и миллионов россиян, то и россиянам ее не за что любить. Как говорится, а ларчик просто открывался.