Первый тренер Косторной прокомментировала ее переход от Тутберидзе к Плющенко

Москва, 31 июля. Первый тренер известной российской фигуристки Алены Косторной Марина Черкасова объяснила сенсационный уход спортсменки от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко тем, что ей надо думать о своей карьере.

Серебряный призер зимних Олимпийских игр 1980 года в парном катании (вместе с Сергеем Шахраем) весть о смене действующей чемпионкой Европы наставника узнала от корреспондента Федерального агентства новостей.

«Не могу сейчас это прокомментировать, мне надо пообщаться с Аленой, — призналась Черкасова. — Это хорошая девочка, добрая, она всегда шла к своей цели, всегда трудилась, работала... Сейчас она взрослая девочка, должна о своей карьере думать».

Примечательно, что Косторная, которой 24 августа исполнится 17 лет, повторила путь другой бывшей подопечной Тутберидзе — Александры Трусовой, перешедшей под крыло Плющенко в начале мая нынешнего года.

«Я думаю, что девочки взрослеют, — отметила собеседница ФАН. — Этери — требовательный тренер, и, может быть, что-то их (Трусову и Косторную. — Прим. ФАН) уже не устраивает в этом возрасте. Сейчас сложно сказать точно. Видимо, что-то там произошло...»

Черкасова повторила, что она позвонит или Алене, или ее маме, с которыми она может обсудить этот вопрос.

«Да, мы с ней (с фигуристкой. — Прим. ФАН) переписываемся, — сказала заслуженный мастер спорта СССР. — Как бы то ни было, я желаю Косторной успеха, чтобы она добилась всего, чего хочет».

Вскоре после появления сообщения о переходе Алены Косторной от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко теперь уже бывший ее тренер на своей странице в Instagram назвала причины этого события.