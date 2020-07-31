Путин приравнял вейпы и кальяны к обычным сигаретам

Москва, 31 июля. Кальяны, снюсы и вейпы теперь приравнены к сигаретам. На эти средства для курения теперь распространяется антитабачное законодательство, включая штрафы. Соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин.

Наказание будет, например, за вовлечение лиц, не достигших 18 лет, в курение электронных сигарет. Кроме того, запрещен показ в новых фильмах и театральных представлениях процесса курения вейпов. Размер штрафов установлен такой же, как и при нарушении законов, касающихся обычных сигарет.

Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации.