Более 50 человек пострадали и погибли при крушении поезда в Португалии

Лиссабон, 31 июля. Чрезвычайное происшествие с участием высокоскоростного поезда произошло в центральном регионе Португалии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информацию телеканала SIC.

Как передает агентство Lusa, поезд столкнулся с дорожно-ремонтной машиной, после чего сошел с рельсов.

По последним данным, в поезде находилось 280 пассажиров. Крушение произошло в округе Коимбра. Один человек получил смертельные травмы и погиб, 50 пассажиров пострадали. Сейчас проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что два грузовых состава столкнулись и сошли с рельсов во Фрунзенском районе Петербурга. Как сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС, инцидент случился на Малой Балканской улице, на станции Купчинская.