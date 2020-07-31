Фактические воспитатели военных будут получать выплаты в случае их гибели

Москва, 31 июля. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о выплатах фактическим воспитателям военных, погибших на службе или из-за военной травмы. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее единовременную выплату и ежемесячную компенсацию получала лишь семья погибшего военного. Согласно закону, единовременную выплату получит и фактический воспитатель погибшего.

Фактическим воспитателем погибшего считается лицо, которое содержало военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, или инвалида в течение пяти лет до совершеннолетия. Кроме того, воспитатели, достигшие 50 лет или инвалиды, смогут получать ежемесячную компенсацию после гибели военного. Признавать лицо фактическим воспитателем будет суд в порядке особого производства.

Ранее в пятницу Путин подписал закон, который приравнял отчуждение территории к экстремизму. Инициаторами закона касательно защиты территориальной целостности стали сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников. Член верхней палаты парламента обратил внимание, что закон распространяется на органы федеральной власти. Они не смогут отдавать кому-либо часть территории РФ ни по своей инициативе, ни по решению населения.