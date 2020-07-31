Путин подписал закон об электронных однократных визах для иностранцев

Москва, 31 июля. Посещение России будет упрощено благодаря электронной визе. Ее будут выдавать на срок до 16 суток. Соответствующий закон подписал российский лидер Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Данный тип визы будет однократным. Получить ее смогут туристы либо граждане, приехавшие в Россию с деловыми или научными целями. Кроме того, получив ее, можно участвовать в спортивных мероприятиях.

Срок оформления визы составит четыре дня с момента обращения за ней иностранного гражданина. Оформляться она будет как 60-дневная, но срок пребывания в РФ по ней составит 16 дней. Выдавать ее начнут с 1 января 2021 года гражданам тех стран, которые будут в созданном кабмином перечне.