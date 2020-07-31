Поклонники оценили позу раздвинувшей ноги Чеховой

Москва, 31 июля. Известная телеведущая Анфиса Чехова решила похвастаться своими познаниями в йоге, выложив в Instagram свежее фото. Подписчики оценили позу, которую продемонстрировала знаменитость.

На снимке телеведущая позирует, лежа на коврике. Девушка одета в черный обтягивающий костюм, ее руки разведены, а ноги согнуты в коленях таким образом, что стопы соприкасаются.

«Лучше йоги может быть только йога», — поделилась Чехова.

Подписчики отметили гибкость телеведущей, засыпав ее комплиментами. Однако нашлась целая масса фолловеров, которые принялись шутить над внешним видом знаменитости.

«Лучшая йога когда раздвинуты ноги», «Не захочешь, а йогу полюбишь», «Чего то не хватает в этом костюме, не могу понять», «Зачем же так, здесь же дети могут быть», — написали поклонники в комментариях.

Ранее предметом для активных обсуждений в Сети стал откровенный снимок актрисы Любови Толкалиной. На своей странице в Instagram артистка опубликовала новое фото, появившись в кадре совсем без одежды. Свою грудь при этом девушка прикрывает ракушками, снявшись в образе русалки.

Как призналась сама Толкалина, она проводит отпуск в Крыму в компании близкой подруги. Видимо, отдых проходил скучновато, и девушки решили похулиганить, передает «Утро.ру».