Врачи назвали признак угрозы сердечного приступа

Москва, 31 июля. Британские врачи рассказали, что покалывание и онемение в руках может быть признаком болезней сердца. Об этом сообщило издание Express.

Врачи отметили, что нарушение кровотока может вызывать ощущение покалывания в конечностях. Причиной появления необычных ощущений может быть повышенный уровень холестерина, который вызывает атеросклероз.

При болезни сердца на стенках сосудов накапливаются холестериновые бляшки, они мешают крови циркулировать по организму. На поздних стадиях болезни может случится приступ.

Для профилактики заболевания врачи рекомендуют правильно питаться, лучше всего соблюдать средиземноморскую диету ― есть меньше мяса, а в рацион добавить больше фруктов и овощей.

Ранее доктор Александр Мясников назвал опасные для сердца лекарства. По словам врача, препараты для лечения гипертонии, мочегонные и сосудосуживающие средства, а также антибиотики могут спровоцировать нарушения ритма сердца. Он отметил, что способны вызвать проблемы также сердечные гликозиды и вызывающие привыкание обычные капли для носа.