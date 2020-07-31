Аналитики Sohu объяснили, почему Польша боится размещать новый самолет рядом с Россией

Варшава, 31 июля. Власти Польши решили не размещать американский самолет F-35 на авиабазе в 80 километрах от Калининградской области. Данный факт обеспокоил США, отметили аналитики китайского издания Sohu, пишет «ПолитРоссия».

Напомним, что по мнению польского кабмина, размещать истребитель-невидимку F-35 Lightning II пятого поколения будет довольно опасно. Поляки считают, что расстояние в 80 километров от региона РФ позволит России изучить характеристики F-35. Как именно российские специалисты смогут это сделать, польская сторона не объяснила. Отметим, что Варшава намерена закупить этих самолетов на 4,6 млрд долларов.

Китайские аналитики напомнили, что в Калининградской области базируется зенитно-ракетный комплекс С-400, который без труда справится с американским самолетом. Эксперты добавили, что скоро будет развернут еще более современный комплекс С-500, который не оставит шансов F-35

«Россия развернула большое количество зенитных ракетных комплексов С-400 в Калининградской области, а эта система обладает анти-стелс-возможностями. Предполагается, что в будущем в Калининградской области будет развернута и самая современная зенитная ракетная система С-500, что сделает F-35 еще более уязвимым», — уверены эксперты.

По мнению китайских экспертов, среди членов кабмина Польши есть те, кто сомневается в полномасштабной поддержке со стороны США в случае военного конфликта с РФ. Польские чиновники допускают, что американцы не станут рисковать, а постараются скорее покинуть европейскую страну.

Добавим, что польский президент Анджей Дуда ждет прибытия американских солдат, которых Штаты намерены вывести из Германии. Дислокация американских военных в Польше, по его расчетам, может обеспечить Варшаве приток инвестиций.