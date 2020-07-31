«Аэрофлот» объяснил пассажирам, что делать в случае отмены рейсов в Лондон и Стамбул

Москва, 31 июля. Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет полеты в Лондон и Стамбул с 1 августа, с 10 августа возобновятся рейсы в Анталью. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

«С 1 августа мы начинаем летать в Лондон и Стамбул, с 10 августа — в Анталью», — говорится в сообщении.

В «Аэрофлоте» отметили, что рейсы будут выполняться по сокращенной программе, и частота выполнения рейсов может меняться. В случае отмены рейса, билеты можно обменять на новые по тому же маршруту. Вылет должен состояться в течение 10 дней от первоначальной даты.

Кроме того, авиакомпания предлагает переоформить билет на другое направление, оплатив разницу в стоимости. Пассажир также может отказаться от перелета и вернуть стоимость билета. Пассажирам, которые приобретали билеты после 1 мая, но перелет не состоялся из-за отмены рейса, авиакомпания вернет деньги.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин посоветовал «Аэрофлоту» обратить внимание на внутренний туризм и стоимость перелетов по стране. Глава кабмина попросил «Аэрофлот» перевозить россиян внутри страны по разумным тарифам.