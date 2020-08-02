Глава клуба «Десантник»: Право десантника — первым встать на защиту Родины

Сегодня исполняется не только 90 лет ВДВ, но и 90 лет российскому парашютизму. Для нас 90-летие ВДВ — это, конечно же, большая дата. Потому что так сложилось, что и моя судьба, и судьба людей, которые меня окружают, неразрывно связаны с Воздушно-десантными войсками, с парашютизмом, с парашютным спортом, со службой в армии. И, безусловно, с величием нашей Родины!

Во многом ВДВ — это те люди, которые обеспечивали величие нашей Родины и много лет назад, и сейчас. Это люди, на которых можно надеяться.

И День ВДВ — это не купание в фонтанах. Это напоминание о том, что самое главное — защищать Родину. Если будет нужно — первым встать на защиту Родины. Это — право десантника.

А те, кто дико себя ведет на этот праздник, тот или вообще не служил, или служил непонятно кем. Нормальные ребята нормально себя ведут.

В нас в клубе возраст занимающихся — от 4 до 86 лет. Хотя в душе, наверное, все мы — дети. Конечно, основная часть наших ребят отдают свой долг Родине. Проходить срочную службу у нас считается почетным. И так было всегда, даже в те годы, когда в обществе считалось, что в армию идут одни дебилы. Большая часть наших ребят служат срочную службу в ВДВ или в войсках специального назначения. Очень многие связали свою судьбу с профессиональной службой в армии. Это не обязательно ВДВ, это в том числе различные спецподразделения.

Но среди наших воспитанников, конечно, есть и учителя, и врачи, и домохозяйки, и инженеры — кого только нет! Но, в любом случае это — школа жизни. Это – настоящий десантный характер. Мужской характер — даже у девчонок.

Среди наших воспитанниц, кстати, есть профессиональные военные-девчонки, которые также служат. Недавно ушла на пенсию Ольга Синьковская. Она всю свою сознательную жизнь, придя в клуб «Десантник» совсем ребенком, отслужила в 7 дивизии ВДВ, была инструктором полка. И ушла на пенсию, оставшись такой же молодой, красивой девчонкой.

«Десантник» — это набор душевных качеств. Все, чем мы занимаемся в клубе, все эти десантные штучки — и парашютные прыжки, и полеты в аэродинамической трубе, и стрельба, и топография, и марш-броски по 20-25 км, ведь 10 км — это у нас только разминка перед тренировкой — это те инструменты, которыми мы нежно и бережно настраиваем дух, волю и разум наших ребят.

Именно дух, волю и разум! Это — те душевные качества, которые должны быть развиты у любого человека, вне зависимости от того, кто он по профессии. Он — гражданин своей страны, которому небезразлично ее будущее, небезразлично будущее своих детей и своих сограждан.

На первый взгляд 90 лет — огромный срок. Я тоже всегда думал, что 75, 90 — это так много. А потом посмотрел – клубу в этом году будет 34 года. Так много и так мало… Это — треть 90-летия ВДВ. И все это время мы живем вместе с ВДВ и всегда делаем то, о чем говорим.