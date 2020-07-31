Рудова взбудоражила поклонников голым фото в бассейне

Москва, 31 июля. Популярная российская актриса Наталья Рудова опубликовала новую фотографию в обнаженном виде, вызвав бурю эмоций у поклонников. Новый пост появился в профиле звезды в Instagram.

«Грейтесь», — немногословно написала актриса под «голым» фото в бассейне.

Фанаты разделились на два лагеря. Одни заявили, что Наталья Рудова по-настоящему эффектная и красивая девушка. А другие стали утверждать, что в ней нет ничего особенного, и таких много.

«Какая же вы классная все-таки! Прям смотреть и не налюбоваться!» — написала valentinapo39. «Наталья, вот сколько в Вас красоты неземной», — отметила zawalbina. «Красивая от природы! Самая красивая актриса российского кино», — восхитилась vitamins.blog. «Обычная фотка обычной девушки — нечего интересного», — считает mebel_robert.

Рудова ранее разместила в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой предстала перед подписчиками в мокрой футболке и ярко-красном бикини. Фанаты по достоинству оценили смелый образ девушки. На снимке она запечатлена на море. В описании к фото Рудова поделилась своими планами на лето. Многие фанаты актрисы пришли в восторг от снимка, который набрал сотню тысяч лайков.