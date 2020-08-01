Депутаты и сенаторы России рассказали, как «десантный менталитет» мешает им в политике

2 августа Россия отмечает 90-летие своей «крылатой гвардии», Воздушно-десантных войск. Представители ВДВ есть в обеих палатах российского парламента, а бывших десантников, как нам известно, не бывает.

Федеральное агентство новостей представляет истории российских сенаторов и депутатов, за чьими строгими костюмами нет-нет да разглядишь тельняшку, камуфляж, голубой берет и даже расправленный парашют.

Парашютный прыжок спас жизнь

«Вы не представляете, как мне мешает в политике мой «десантный менталитет» и необходимость соблюдать толерантность, — откровенно признался ФАН член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности полковник запаса Франц Клинцевич. — Я просто терзаю себя изнутри, когда хочется иногда по-другому высказать отдельным политическим оппонентам!»

После окончания школы будущий сенатор собирался стать летчиком, но по стечению обстоятельств в районе был объявлен карантин из-за эпидемии ящура, и в Харьковское училище летчиков-истребителей Клинцевич не попал. Зато после учебы и армии целенаправленно вступил в ВДВ. В 1986–1988 годах участвовал в боевых действиях в Афганистане в составе 345-го отдельного парашютно-десантного полка 40-й армии, в начале 1997 года был уволен из рядов ВС РФ в звании полковника.

«У меня на сегодняшний день, по моим подсчетам, — 627 прыжков, — говорит сенатор. — Я по молодости очень много прыгал, так как любил это дело и получал настоящее удовольствие. Но скажу прямо: эта любовь к прыжкам в 1996 году спасла мне жизнь. Накануне, сделав парашютный прыжок, я сломал ногу и не смог присутствовать на мероприятии 10 ноября на Котляковском кладбище, где был взрыв. Поэтому я читаю, что парашютные прыжки, хоть и привели к тому, что я получил травму ноги, сохранили мне жизнь».

Благодаря командующему Василию Маргелову в советском обществе так культивировался «десантный шовинизм», что в ВДВ рвались даже молодые офицеры и солдаты, которые не очень подходили к этой службе по физическим и другим параметрам, вспоминает Клинцевич. Желание «прийти домой в голубом берете» многих вдохновляло на подвиги и невероятное рвение на службе.

«Самая главная задача, которую решают ВДВ, — подготовка настоящих мужчин, — считает сенатор. — ВДВ закаляли их как физически, так и морально. Это сила духа, основа всего. И эту основу сохранили навсегда. Я вам скажу больше. Когда-то министром обороны был Павел Грачев, ранее служивший командующим Воздушно-десантными войсками СССР. Так вот то, что он был министром обороны, для десантников не было главным: они помнили и уважали его за то, что он был из ВДВ».

По словам собеседника ФАН, сейчас такое же отношение он наблюдает к председателю ДОСААФ Александру Колмакову, который с 2003 по 2007 годы командовал Воздушно-десантными войсками.

«Даже действующие генералы и замкомандующие обращаются к нему «товарищ командующий», — говорит Клинцевич. — Хотя он был уволен из Вооруженных сил первым замминистра обороны. Эта особенность — часть нашего менталитета».

Вместе с Францем Клинцевичем в Совете Федерации знаменательную дату будут отмечать сенаторы Алексей Кондратьев (он принимал участие в обеих контртеррористических операциях в Чеченской Республике и служил в составе миротворческой миссии на территории автономного края Косово) и Валерий Васильев (проходил службу в ВДВ в 1980-х годах).

«Это самое крутое, что могло произойти со мной как с мужчиной»

Ради права носить голубой берет зампредседателя комитета Госдумы по обороне капитан запаса Александр Шерин две недели жил в землянке в лесу около Рязанского училища. Он не прошел конкурс, но решил взять упорством.

«Я взял из палаточного лагеря две лопаты, топор, пилу и ушел в лес, — рассказал он ФАН. — Там выкопал себе землянку, на свалке взял выброшенные дверные полотна, сделал себе настил, нары, поставил самодельную печку из 20-литровой канистры из-под молока. Я мыл полы, помогал наряду, и за это мне разрешали брать еду в столовой. Я каждый день ходил в штаб, и однажды дождался, когда в учебный центр приехал начальник училища Герой Советского Союза Альберт Слюсарь. Он своим волевым решением дал команду меня зачислить курсантом».

Депутат гордится службой в ВДВ и считает, что это самое крутое, что могло произойти с ним как с мужчиной.

«Если бы не было училища, не было бы меня как личности. Я был бы обычным провинциальным мальчишкой, продолжал бы работать на тракторе в своей деревне, и все», — рассуждает политик.

По словам Шерина, служба в ВДВ приучает солдата к огромной ответственности, к мысли о том, что он — резерв Верховного Главнокомандующего, который в любой момент могут десантировать в любую точку мира.

«По сути дела, это смертники, которые, как камикадзе в Японии, должны выполнить задачу любой ценой, — объясняет собеседник ФАН. — В ВДВ есть девиз: «Нет невыполнимых задач». Поэтому человеку, который получает такую прививку патриотизма, сложно потом себя изменить».

ВДВ — самый подготовленный и грозный род войск

Один из самых известных десантников Государственной думы — председатель комитета Госдумы по обороне Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов. В 2009–2016 годы он командовал Воздушно-десантными войсками России.

«Самые сложные и непростые задачи поручались десантникам — будь то в Великую Отечественную войну, в послевоенные годы или в новейшей истории, — напомнил Шаманов в разговоре с ФАН. — Десантники говорят, что «бывших» среди них не бывает. Гордятся и любят свой род войск и никогда не позволяют, чтобы ряженые присутствовали в их рядах — 2 августа или в какие-то другие знаменательные даты в истории ВДВ».

По мнению Героя России, отечественные ВДВ сегодня находятся на высоком уровне.

«Усложняются задачи, а это значит, что усложняется техника и вооружение, — отметил Шаманов. — Я желаю, чтобы современный командующий и его единомышленники не останавливались на достигнутом. Я желаю ВДВ процветания, любви народа и новых достижений».

Добавим, что уже в этом году в войска для проведения опытной эксплуатации поступят защищенные автомобили специального назначения «Тайфун-ВДВ», десантируемые парашютным способом. По словам командующего ВДВ Андрея Сердюкова, с 2021 года планируются серийные поставки этих автомобилей.

Между тем, Александр Шерин в разговоре с ФАН вспомнил, как во время чеченских кампаний солдаты копали окопы кусками шифера вместо саперных лопат, а каски снизу подвязывали веревками, пробивая гвоздями по бокам.

«И сравните с тем, как сейчас выглядят десантники, — это просто загляденье! Какая форма одежды, экипировка, какие новые боевые машины десанта!» — восхищается депутат.

Еще один представитель «десантуры» в мире политики, депутат Госдумы Сергей Миронов, считает, что уровень современных ВДВ «выше, чем даже мечталось». Он называет ВДВ сегодняшнего дня наиболее подготовленным и самым грозным родом войск в ВС РФ.

«Само наличие в России Воздушно-десантных войск — уже серьезнейший фактор обеспечения безопасности нашего государства, наряду со стратегическими силами», — заявил Миронов в беседе с ФАН.

Политик рассказал, что сразу согласился служить в ВДВ, хотя на тот момент ничего не знал об этих войсках. Он вспоминает, что сначала представлял страшные картины: нераскрывшийся парашют и приближающуюся землю, — но потом желание уметь драться и красоваться в голубом берете перед девушками пересилило страхи.

«Это был не выбор, а удача, несмотря на все трудности службы, — говорит Миронов. — Десантное сообщество – это особый мир. Он включает в себя и само братство десантников, и их организации, и их творчество. Объединяющий принцип, стержень этого мира — этические нормы, кодекс поведения десантников. Прежде всего, это честь, порядочность, верность долгу, способность к самопожертвованию, высокое чувство патриотизма. Если есть у человека эти качества, которые воспитала служба в ВДВ, то это навсегда».

Верность ВДВ из думских депутатов также хранят Андрей Красов (он прошел путь от командира взвода до заместителя командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, участвовал в миротворческой операции в Южной Осетии в августе 2008 года и был удостоен звания Героя РФ) и Юрий Швыткин, который выполнял специальные задачи в Азербайджане, Узбекистане, Киргизии, Литве, Армении, Чечне, за что был награжден тремя орденами Мужества.

От себя добавим, что представители ВДВ в политике действительно выделяются — они прямо говорят все, что думают, выражаются афористично, часто не стесняются в выражениях и проявлениях эмоций. Редакция Федерального агентства новостей поздравляет всех причастных с 90-летием Воздушно-десантных войск.