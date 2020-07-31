Понасенков назвал жену Картрайта ученицей доцента-расчленителя Соколова

Москва, 31 июля. Убийство украинского рэпера Картрайта по степени жестокости удивительно напоминает дело доцента Олега Соколова, также «отличившегося» в Петербурге. Между двумя резонансными случаями провел параллели историк Евгений Понасенков.

По словам ученого, он прибыл в Петербург как раз в дни убийства Картрайта, чтобы выступить в суде по делу своего оппонента.

«Соколов, конечно, вбросил в информационное пространство идею с расчленением ненужных тел. Он повел себя как педагог, и к нему отнеслись соответствующим образом: жена этого рэпера своего рода ученица Соколова», — заявил Понасенков в интервью Пятому каналу.

Он также добавил, что «расчлененка» превратилась в некий «романтизированный тренд», который особенно сочетается с рэп-культурой.

«Я к ним отношусь в принципе, как к неодушевленным кускам тела, поскольку они уродуют пейзаж, оскверняют любой из языков. Поэтому рэпер в холодильнике — это очень современно, по-рэперски! Расчлененка очень романтически и смыслово связана с этим направлением», — сказал историк.

Понасенков высказал неудовольствие тем, что из-за скандальных убийств Петербург приобретает дурную славу. В Петербурге историк предпочитает размышлять о литературе, а не криминальных новостях.