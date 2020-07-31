В Берлине при ограблении банка пострадали 12 человек

Берлин, 31 июля. Группа в составе четырех человек совершила нападение на отделение банка, которое расположено в берлинском торговом центре Karstadt. По данным полиции, в результате совершенного преступления пострадали 12 человек.

В настоящее время известно, что четыре человека были госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии. Данных о том, какой национальности пострадавшие, пока нет.

Сотрудники правоохранительных структур ведут поиск злоумышленников, для этого были перекрыты две станции метро.

По неофициальным данным, в ходе налета злоумышленники могли применить слезоточивый газ.