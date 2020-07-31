Омбудсмен Москалькова выразила соболезнования семьям погибших в ДТП в Крыму

Симферополь, 31 июля. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила соболезнования родним и близким погибших в ДТП Крыму. Об этом говорится на ее официальной странице в социальной сети.

«Никакие слова сочувствия не помогут облегчить боль невосполнимой утраты. В этот тяжелый момент мы все должны поддержать тех, кто потерял в этой аварии своих родных и близких. Это наша общая скорбь и трагедия», — сообщила Москалькова.

Она обратилась к главе Республики Крым Сергею Аксенову с просьбой передать соболезнования родным и близким жертв трагедии, а также попросила оказать им всестороннюю поддержку.

«Прошу вас оказать всю возможную помощь и поддержку родным и близким погибших и пострадавших. Скорблю вместе с вами», — написала омбудсмен.

Напомним, что трагедия произошла рано утром 31 июля на трассе «Таврида» в Белогорском районе Крыма. Водитель микроавтобуса, который вез отдыхающих из Краснодара в Крым, по предварительным данным, уснул за рулем и врезался в стоящий на обочине грузовик. Восемь человек погибли на месте, еще двое скончались позже в больницах. Среди погибших и пострадавших есть дети.