Коротченко разбил ложь Польши о «российском» тротиле, якобы взорвавшем Ту-154 Качиньского

«Кощунственным» назвал военный эксперт Игорь Коротченко заявление Варшавы о якобы причастности России к крушению самолета президента Польши Леха Качиньского в 2010 году под Смоленском. В пятницу в Варшаве заявили о «новых деталях» в деле о катастрофе Ту-154 президента Польши Качиньского. В заявлении польской комиссии по повторному расследованию авиакатастрофы утверждается, что тротил, который якобы взорвался на борту лайнера, в самолет подложили во время ремонта в России.

Напомним, польский «борт номер один» — лайнер Ту-154, в котором находился президент страны Лех Качиньский, потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». Погибли все 96 человек, находившихся на борту, в том числе высшее руководство Польши, направлявшееся на траурные мероприятия в Катыни. Согласно отчету Межгосударственного авиационного комитета от 2011 года, непосредственной причиной катастрофы стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, кроме того, МАК упомянул в отчете системные проблемы в обеспечении безопасности полета и подготовке экипажа.

С этими выводами в целом тогда согласилась и польская сторона, однако потом позиция Варшавы изменилась. В 2016 году там была создана новая комиссия под руководством бывшего министра обороны Польши Антони Мачеревича. Комиссия Мачеревича стала всеми силами продвигать версию, что на борту лайнера Качиньского якобы произошел взрыв, и к крушению причастна Россия.

Эту лживую, неоднократно опровергнутую Москвой версию полностью разбил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко, который напомнил, что именно стало причиной катастрофы 2010 года.

«Такого рода обвинения не просто некомпетентные, — они лживые и политически глупые, — отметил военный эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей. — Советую всем, кто выдвигает подобные «теории», еще раз прочитать материалы расследования, которое проводилось с участием российских и польских правоохранительных органов. Напомню, тогда было четко зафиксировано, что причиной катастрофы стал отказ экипажа польского самолета уходить на второй круг, а также нахождение в кабине в момент посадки главкома ВВС Польши. Именно он принудил экипаж совершить эту посадку, полагаю, по указанию погибшего президента Польши, который разбился в этом самолете. Все эти данные были неоднократно исследованы и подтверждены в ходе работы российских и польских следователей, правоохранительных органов, экспертов по авиационной безопасности».

По мнению собеседника ФАН, сегодня эти выводы Варшава пытается опровергнуть исключительно в угоду определенным силам во внутрипольской политической борьбе.

«Плохо, что задолжниками в этой борьбе становятся реальные польские проблемы, отношения Варшавы с Москвой, а также память жертв той авиационной катастрофы. Сегодняшние польские заявления с обвинениями в адрес России даже тяжело комментировать с точки здравого смысла», — говорит Коротченко.

Эксперт напомнил, что вторую комиссию, которая постоянно выступает с антироссийскими заявлениями, возглавляет бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич, который был смещен с руководства оборонным ведомством после серии скандалов.

«Был такой идиот Мачеревич во главе министерства обороны Польши, который давно эту версию тиражирует. Если в Варшаве снова пытаются выдвигать подобные нелепые обвинения, то пусть для начала еще раз прослушают записи, когда главком польских ВВС буквально принуждает экипаж к совершению посадки в условиях, когда это невозможно по погодным условиям. Все эти обвинения носят политический, конъюнктурный характер, подобные заявления просто кощунственны по отношению к жертвам той авиакатастрофы», — резюмировал Игорь Коротченко.

Нынешнее руководство Польши не согласилось с выводами возглавляемой экс-главой польского МВД Ежи Миллера первой комиссии по расследованию авиакатастрофы Ту-154, которая пришла к аналогичным с МАК выводам. Новая комиссия под руководством экс-министра обороны Польши Антони Мачеревича в пятницу опубликовала промежуточный отчет, в котором вновь муссируется версия, что причиной катастрофы стал взрыв на борту. Комиссия утверждает, что наличие на борту следов взрывчатых веществ, в том числе тротила, подтвердили польская и британская лаборатории.

Утверждается, что следы тротила якобы обнаружили в пробах, взятых «с частей самолета, которые меняли российские техники во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолета Леха Качиньского) и Ту-154 №102 (другого принадлежащего Польше самолета) в 2009 году».

В российском МИД и в Следственном комитете РФ неоднократно опровергали версию о взрыве на борту польского президентского лайнера в 2010 году.