Леди Гага удивила фанатов селфи без косметики

Москва, 31 июля. Известная американская певица Леди Гага приятно удивила поклонников новой фотографией без косметики. Снимок звезда опубликовала в своем профиле в соцсети Instagram.

34-летняя знаменитость решила сделать селфи. На снимке она запечатлена на улице в топе бежевого цвета. Многие поклонники певицы обратили внимание на то, что та сфотографировалась без макияжа. В подписи к посту Леди Гага поблагодарила фанатов за поддержку ее нового альбома Chromatica.

Поклонники были приятно удивлены, увидев новую фотографию кумира. Многие отметили, что исполнительница выглядит очень свежо. Пост набрал уже больше полумиллиона лайков.

«Ты великолепная. Великий человек начинается с доброго сердца», — написала kollitoslovesjaquis. «Ты выглядишь лучше без макияжа», — отметил cahe4ka. «Красивая снаружи и изнутри», — указала amanda.krider. «Натуральная красота», — добавила wynnederella. «Я очень люблю тебя, Гага», — с восхищением написал brad_ds.

Ранее сообщалось, что телеканал MTV объявил номинантов на ежегодную музыкальную премию Video Music Awards. Лидерами по числу номинаций стали американские певицы Леди Гага и Ариана Гранде. Поп-дивы представили совместную работу Rain On Me. Хит претендует сразу на семь статуэток.