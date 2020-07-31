Студентов российских вузов обяжут носить маски

Москва, 31 июля. Ношение медицинских масок станет обязательным в российских вузах, исключение будет сделано в случае наличия антител. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Ношение масок будет обязательным требованием. Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции», — заявил министр на совещании с ректорами в формате онлайн.

Преподаватели и студенты, у которых выявили антитела к коронавирусу, могут посещать занятия без масок. Однако для этого они должны предоставить справку. Обеспечивать студентов масками должны университеты. Кроме того, на входе в учебное заведение должны быть установлены системы термометрии.

Фальков сообщил, что некоторые вузы могут сдвинуть начало обучения на два месяца, однако 92% готовы начать обучение с 1 сентября, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что учебный год в российских школах начнется в обычном формате 1 сентября, если не будет дополнительных рисков в регионах. Во всех школах проведут дезинфекцию, кроме того, учебные заведения обеспечат антисептиками. Помимо этого, запланировано измерение температуры и предоставление возможности пользоваться индивидуальными средствами защиты.