Юрист Соловьев объяснил, какое наказание может ждать расчленившую мужа-рэпера Марину Кухал

Для рэпера смерть от наркотиков вряд ли может быть позорнее расчленения своей собственной «второй половинкой». Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета Следственного комитета России Иван Соловьев.

Так собеседник ФАН отреагировал на новость о том, что следствие по делу о смерти рэп-исполнителя Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) ходатайствует о заключении под стражу его жены Марины Кухал, которая расчленила тело супруга и сложила его части в холодильник. Сама девушка утверждает, что муж умер от передозировки наркотиками, а она, уничтожая его останки, спасала таким образом добрую память о рэпере. Однако 30 июля страшная находка была обнаружена правоохранительными органами.

«Насколько я понимаю, сейчас следствие возбуждено по статье 105 Уголовного кодекса РФ «Умышленное убийство», — сказал Соловьев. — В настоящее время ведутся следственные действия, в рамках которых проводится экспертиза. В соответствии с ней, насколько я знаю, в крови умершего обнаружены следы алкоголя, но не наркотиков — так что версия о том, что он умер от передозировки, требует дополнительной проверки».

Юрист отметил, что у органов есть подозрения, что в расчленении трупа участвовала теща Картрайта — так что соответствующие вопросы будут заданы также и ей.

«Следствие будет выяснять роль каждого из членов семьи в том, что этот рэпер оказался порезанным на куски и сложенным по разным мешочкам, — подчеркнул эксперт. — И если будет доказано отсутствие криминального следа в его смерти, то уголовное дело по статье 105 будет прекращено — однако те, кто участвовал в расчленении, могут понести ответственность по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших».

По словам собеседника ФАН, здесь тоже есть свои нюансы: если Кухал делала это одна, то к ней применяется часть первая этой статьи, предусматривающая штраф и арест до трех месяцев; если совместно с матерью, то здесь налицо «группа лиц по предварительному сговору» — в таком случае им обеих грозит до пяти лет лишения свободы.

«С моей точки зрения, здесь также важно провести психиатрическую экспертизу, — убежден Соловьев. — Какая бы ни была мотивация — избежать позора или еще чего-то — у тех, кто совершил это деяние, но для того, чтобы разрезать человека (тем более близкого) на куски, нужно обладать определенной степенью решительности и складом характера. И, возможно я чего-то не понимаю, но разве смерть от наркотиков — это позор для рэпера? Что-то я не слышал, чтобы кто-нибудь из них вел сильно здоровый образ жизни. К тому же, мне кажется, такое глумление над телом человека — это большее бесчестье, чем смерть от передозировки алкоголем или запрещенным веществами».

Напомним, ранее ФАН уже писал о жене Энди Картрайта — тогда совместно с судебным психиатром мы попытались понять мотивы, побудившие ее совершить этот чудовищный поступок.