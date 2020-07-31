Тутберидзе раскрыла причину ухода Косторной из своей группы

Москва, 31 июля. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала в Instagram уход из ее группы спортсменки Алены Косторной. По некоторым данным, фигуристка теперь будет тренироваться под началом Евгения Плющенко.

Тутберидзе констатировала, что сначала приходят тренироваться люди с желанием достигнуть результатов, милые и добрые. После продуктивных тренировок и получения наград со спортсменами происходят изменения. Они начинают ставить условия, чтобы продолжать вместе работать.

«Когда-то Юлия Липницкая выдвинула требование не выходить на один лед с Евгенией Медведевой, потом Медведева отказалась кататься с Алиной Загитовой, а сейчас от Алены Косторной мы получили целый список девочек нон-грата. «Вот на этом мы с ней и расстались», — написала тренер.

Этери Тутберидзе подчеркнула, что несмотря на подобные моменты, в системе подготовки фигуристов изменений не будет. Она выразила уверенность, что в ее группе остались верные спортсмены, устойчивые к внешним факторам.

Многие подписчики поддержали тренера, пожелав ей дальнейших успехов и здоровья. По их мнению, она все равно остается лучшей. С этой точкой зрения согласились не все, отметив странность монолога наставника. Одна из поклонниц выразила жесткое несогласие с Тутберидзе.