Туристы в Турции будут плавать среди пластика и медицинских отходов

Москва, 31 июля. Пандемия коронавируса усугубила экологическую ситуацию в Турции, море и береговая линия буквально усеяны пластиком и использованными медицинскими масками. Об этом пишет местное издание Hürriyet.

Как сообщает Nation News, подводный кинематографист Тахсин Джейлан погрузился на дно моря в районе популярного города-курорта Анталья и запечатлел большое количество средств индивидуальной защиты, пластиковых пакетов и бутылок. Мусор, по его словам, представляет большую угрозу морским обитателям.

Дайвер призвал власти Турции провести очистку морского дна и провести агитацию среди населения о необходимости бережливого отношения к природе. Однако, даже если в Анкаре примут соответствующие меры, отдых на турецких курортах может обернуться многочисленными скандалами.

Многих туристов селят совершенно в другие отели, как правило гораздо более дешевые по сравнению с забронированными. При этом разницу в стоимости туроператоры возвращать не спешат. С подобным отношением уже столкнулась масса отдыхающих из Белоруссии, чей отпуск оказался испорчен, передает «Ридус».

Специалисты в качестве причин сложившейся ситуации называют овербукинг. Получается, что число забронированных мест превышает их реальное количество, в результате отели отказываются от части туристов уже по факту их прибытия.