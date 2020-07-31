Пискарев объяснил новый закон об идентификации сотрудников Росгвардии

Москва, 31 июля. В России каждый гражданин вправе знать, что к нему обращается законный представитель власти, а не просто человек, надевший форму с погонами. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Данная норма распространяется на сотрудников Росгвардии, которые имеют специальные звания полиции, и чья деятельность связана с обеспечением общественного порядка и общественной безопасности. Закон также коснется сотрудников подразделений, осуществляющих контроль за оборотом гражданского, служебного и наградного оружия и контроль за деятельностью частных охранных организаций и частных детективов», — сказал он.

Парламентарий отметил, что каждый гражданин вправе знать, что к нему обращается законный представитель власти, а не просто человек, надевший форму с погонами.

«Таким образом, вступление закона в силу реализует дополнительные меры по защите конституционных прав наших граждан», — добавил Василий Пискарев.

Напомним, ранее в пятницу президент России Владимир Путин подписал закон об идентификации сотрудников Росгвардии. Теперь росгвардейцы должны назвать свою фамилию и имя, звание и должность. По требованию остановленных росгвардейцы также обязаны предъявить служебное удостоверение и разъяснить гражданам причину их остановки.