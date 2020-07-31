Тихонов покинул отряд космонавтов из-за травмы

Москва, 31 июля. Россиянин Николай Тихонов принял решение покинуть отряд космонавтов из-за полученный травмы. Об этом говорится в сообщении Центра подготовки космонавтов.

Отмечается, что трудовой договор с космонавтом-испытателем Николаем Тихоновым был расторгнут 31 июля.

«Тихонов принял решение уйти из отряда космонавтов в связи с появившимися новыми данными о состоянии здоровья», — указывается в сообщении.

Летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко ранее рассказал об ограничениях по весу для тех, кто отправляется в космос. Сейчас в отряд российских космонавтов могут попасть специалисты с весом от 50 до 90 кг. По словам Борисенко, еще на этапе отбора отсеиваются космонавты с превышающим установленные нормы весом.

Космонавт Сергей Прокопьев ранее рассказал, как экипаж спасается от солнечной радиации. Он отметил, что во время сильных вспышек на Солнце экипаж МКС защищал свои каюты от солнечной радиации с помощью влажных салфеток.