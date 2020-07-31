Путин подписал закон о сохранении статуса беженца при получении вида на жительство

Москва, 31 июля. Лидер России Владимир Путин подписал закон, позволяющий сохранять статус беженца тем людям, которые уже получили российский вид на жительство (ВНЖ). Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, из перечня оснований для утраты статуса беженца исключен пункт о получении ВНЖ. До вступления в силу закона, человек, получивший вид на жительство в РФ, теряет гарантию на запрет возвращения против его воли на территорию страны, гражданство которой у него есть. Кроме того, лицо может быть депортировано даже при сохранении оснований предоставления ему ранее статуса беженца.

Обоснованность подписанного закона еще и связана с тем, что некоторые беженцы не могут получить ВНЖ по причине отсутствия документов, удостоверяющих личность. Например, это может быть по причине истечения срока действия документов или, когда их паспорта становятся недействительными.

Теперь в законе «О беженцах» прописано, что свидетельство о предоставлении временного убежища в России будет являться удостоверением личности беженца. Прежде такая норма была закреплена только правительственным постановлением.

Напомним, что ранее российский президент дал поручение кабмину оптимизировать процесс получения гражданства, снизив расходы людей на это.