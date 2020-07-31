Дивинский: Запрет мелкого шрифта в любых договорах не позволит обманывать россиян

В комитете Госдумы по финансовому рынку подготовили законопроект, который запрещает банкам прописывать дополнительные условия в договорах мелким шрифтом. Ранее такой законопроект вносился и в отношении кредитных договоров, и это позволило дать гражданам уверенность в том, что им не «накрутят» дополнительные условия. Поправки в закон о банковской деятельности будут рассмотрены осенью.

Наша идея состоит в повышении финансовой грамотности населения России. Мы давно об этом говорим и многое делаем, но пока эффективность не очень высокая. Больше, наверное, это касается молодежи. Люди среднего и старшего возраста не смогут быстро переориентироваться.

Я, как соавтор инициативы, считаю, что запрет на мелкий шрифт должен быть использован не только в финансовых институтах, но и, например, в рекламе. Также это должно коснуться информации, которую пишут на упаковках лекарств или БАДов.

Основные условия сделки в договорах о банковских услугах не должны быть отображены мелким шрифтом. Таким образом могут быть прописаны только дополнительные условия, но никак не основные, такие как процентные ставки.

Раньше мы приняли закон — в правом верхнем углу должна стоять полная стоимость кредита. До этого клиентам часто говорили, например, что всего их процент по кредиту всего 9%, а потом выяснялось, что все 17%. Но теперь регулятор за этим очень четко следит и за такие вещи наказывает. После принятия этого закона никто не пытается больше таким образом обманывать людей.

Но в отношении недоговоренностей эта практика еще не получила желаемого развития.

А введение в заблуждение наших граждан — это всё рекламные трюки. У каждого кредита есть определенные условия. Например, человек под эти условия не попадает. И раньше в банке говорили: такой кредит вы взять не можете, но есть валютный, там другие условия, да еще и меньше платить нужно, и люди соглашались. А в 2014 году произошел скачок. И толпы обманутых граждан приходили к зданию правительства в Москве. А ведь их никто не обманывал, их просто ввели в заблуждение. Но многие из-за этого лишились жилья, потеряли очень много денег. Человек должен знать, на что он идет и что подписывает.

Шрифт будет считаться мелким, я полагаю, до 14 кегля. Эту практику запрета мелкого шрифта следует применить во всех областях, где заключаются договора: съем жилья, покупка квартиры и других. А также не стоит забывать и о продуктах питания — ведь многие производители пишут срок годности на упаковке так, что прочесть это совершенно невозможно.

Мы будем распространять наш законопроект на другие области. Граждан нельзя вводить в заблуждение! Я думаю, что к этой теме подключатся не только наши граждане, но и комитет. И наша инициатива получит поддержку.