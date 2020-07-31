Сотрудникам ФСБ запретили разглашать профессиональную тайну

Москва, 31 июля. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий действующим и бывшим сотрудникам ФСБ разглашать профессиональную тайну. Документ доступен на официальном портале правовой информации.

Поправки внесены в Федеральный закон «О федеральной службе безопасности».

«Военнослужащие, федеральные государственные гражданские служащие, работники органов федеральной службы безопасности, а также лица, уволенные из ФСБ, обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности ФСБ, составляющей профессиональную тайну», — говорится в документе.

Профессиональной тайной, согласно закону, являются сведения, не подпадающие под определение государственной или иной охраняемой государством тайны, разглашение которых может угрожать собственной безопасности органов ФСБ или нанести ведомству репутационный вред.