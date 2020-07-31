МИД РФ назвал очевидной политическую подоплеку решения ЕС о санкциях за кибератаки

Москва, 31 июля. Решение ЕС ввести санкции в отношении россиян и российский организаций, якобы причастных к кибератакам, вызывает сожаление. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что очевидна политическая подоплека решения Евросоюза о санкциях за кибератаки.

«Вызывает недоумение и сожаление принятое Советом Европейского союза 30 июля решение о введении односторонних ограничительных мер в отношении ряда граждан и структур России, а также КНР и КНДР», — говорится в заявлении МИД России.

Отмечается, что все обвинения не подкреплены доказательствами и выдвинуты под надуманными предлогами «о причастности к неким киберинцидентам, имевшим место в прошлом».

«Политическая подоплека этого шага очевидна», — указала в министерстве.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против структур и граждан РФ, Китая и КНДР, обвинив их в причастности к кибератакам. Документ опубликован в четверг в Официальном журнале ЕС.Отмечается, что под санкции попал главный центр спецтехнологий Генерального штаба ВС РФ и четверо граждан России.

Еврокомиссия в июне безосновательно обвинила Россию и Китай в проведении якобы «дезинформационной кампании» во время пандемии коронавируса. Также было выделено четыре миллиона евро на борьбу с некой российской «дезинформацией». Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно заявлял, что обвинения Евросоюза в адрес Москвы не подкрепляются фактами.