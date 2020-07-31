Фанаты разглядели фото «новой девушки» Тимати в телефоне его матери

Москва, 31 июля. Поклонники пристально следят за звездной парой — рэпером Тимати и его гражданской женой, моделью Анастасией Решетовой. По мнению некоторых фанатов, в их отношениях возможен серьезный разлад. Некоторые предположили, что у рэпера могла появиться новая пассия.

Возможный слух о новой девушке Тимати связан с «внимательностью» некоторых фанатов. Исполнитель поделился в Instagram фотографиями полета на отдых, куда взял маму и свою дочь. На одном из фото мама исполнителя держит в руке телефон. На экране некоторые увидели фотографию неизвестной девушки. Наиболее «знающие» заверили, что на кадре точно не модель Алена Шишкова, с которой у Тимати были ранее отношения.

Мнения насчет разлада в отношениях пары подкреплено, по мнению фанатов, и недавним заявлением Решетовой, пишет «Слово и Дело».

«В моей жизни произошел ряд очень неприятных событий, которые спровоцировали не самое благоприятное эмоциональное состояние», — рассказала девушка.

Стоит напомнить, что ранее блогер Лена Миро заявила о том, что гражданская супруга Тимати создана для того, чтобы ей изменяли. По мнению Миро, Решетова уже хорошо «подготовилась морально и физически» к этому.