BlaBlaCar прокомментировал инцидент с высаженной на трассе семьей в Сочи

Москва, 31 июля. Представители сервиса по поиску попутчиков BlaBlaCar заявили, что не могут подтвердить информацию о том, что водитель, вышвырнувший из авто женщину с тремя детьми в Сочи, пользовался их приложением.

«Опубликованный рядом СМИ скриншот платежной квитанции подтверждает, что BlaBlaCar не имеет к поездке отношения. По этой же причине мы пока не смогли связаться с участниками поездки», — говорится в сообщении.

В BlaBlaCar также рассказали, что с ними не связывались участники инцидента, запросов из правоохранительных органов также не было. При этом представители сервиса заявили, что готовы оказать активное содействие в изучении обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что женщина воспользовалась приложением для поездок BlaBlaCar, чтобы вместе с детьми добраться до Сочи. Однако в пути между водителем и пассажиркой возник конфликт. Мужчина просто вышвырнул попутчицу и ее несовершеннолетних детей из авто. Вероятной причиной неадекватного поведения мужчины стал шум, который издавали маленькие пассажиры.

Женщина заявила, что сделала полную предоплату поездки, переведя на счет водителя две тысячи рублей. После случившегося потерпевшая обратилась в полицию.