Актрису Аниканову шокировал неожиданный уход Гармаша из театра «Современник»



Москва, 31 июля. Известная советская и российская актриса театра и кино Мария Аниканова заявила, что ее шокировал сенсационный уход из Московского драматического театра «Современник» Сергея Гармаша.

Заслуженная артистка РФ рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей, что решение именитого коллеги стало для всех, не только для нее, неожиданным.

«Вы знаете, мы сами только что узнали, поэтому я никак не могу это прокомментировать, — призналась Аниканова. — Это стало для нас полной неожиданностью».

Примечательно, что на 1 и 2 сентября в одном из ведущих столичных театров планировалась премьера спектакля «Папа», где главные роли должны были исполнять Гармаш (в первый день осени ему, кстати, исполнится 62 года), Виктория Толстоганова и Аниканова.

«[Что теперь будет], сама не знаю, я в шоке, и повторюсь — не знаю, как все это прокомментировать, — сказала собеседница ФАН. — Клянусь вам! У нас все молчат. Да, конечно [мы сильно огорчились]».

Ранее стало известно, что Сергей Гармаш покинул Московский драматический театр «Современник», в котором работал с 1984 года (Мария Аниканова — с 1995-го). Об этом Народный артист РФ сообщил в открытом письме, которое направил в чат сотрудников театра. Как признался Гармаш, принятое им решение далось ему очень тяжело.

Уроженец Херсона является пятикратным обладателем премии «Ника» (2001, 2005, 2008, 2012 и 2018 годы) и трехкратным лауреатом премии «Золотой орел» (2005, 2008 и 2010 годы).