Миро обозвала «курицей» Хилькевич за фото в «Эскортограме»

Москва, 31 июля. Блогер Лена Миро продолжает публиковать скандальные заметки про звезд российского кино и шоу-бизнеса. В этот раз от острого на язык автора досталось актрисе Анне Хилькевич, известной по сериалу «Универ».

Светский хроникер обратила внимание на последние фото артистки. Примечательно, что полуобнаженные кадры, на которых Хилькевич изображена в одном лишь нижнем белье, не понравились даже ее супругу.

«Муж мне говорит: «Что у тебя за страсть к фото такого плана?». Просто он не понимает, как непросто мне это дается. Про генетику можно говорить, когда тебе 20. А вот когда уже за 30 перевалило и у тебя двое детей, тут нужно применять меры — спорт, питание, режим, уходы, секретики и лайфхаки», — подписала актриса свое фото в Instagram.

Слова, написанные Хилькевич, вызвали насмешки со стороны Миро. Блогер назвала Instagram социальной сетью для эскортниц, а реакцию актрисы на замечания собственного мужа хитрой и изворотливой.