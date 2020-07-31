Фанаты раскритиковали комиков из шоу «Что было дальше?» из-за неудачного выпуска

Москва, 31 июля. Зрители популярного интернет-шоу «Что было дальше?» раскритиковали новый выпуск программы из-за непонятного поведения некоторых членов творческой команды шоу.

Шоу «Что было дальше?» заслуженно пользовалось славой одного из самых оригинальных в русскоязычном сегменте Интернета. Простая концепция, в рамках которой гости программы рассказывают истории из своей жизни, имела успех у зрителей. Ключевым элементом шоу было то, что истории приглашенных звезд обрывались на самом интересном месте, а юмористам необходим было самостоятельно додумать, чем завершался рассказ.

30 июля вышла очередная программа, гостями которой стали Антон Шастун и NILETTO. К удивлению многих фанатов, выпуск получился не очень веселым. Под шквал критики попали ведущие, особенно юморист Алексей Щербаков, которого сочли чересчур заносчивым.

«Щербаков уже переигрывает... Где же старый добрый Леха? Этот чувак мне не нравится», — написал один из комментаторов. «Скучно и абсолютно не смешно», — посетовал другой.

Стоит отметить, что Щербаков действительно вел себя странно. Сначала он метнул бутылку в NILETTO, а после и вовсе запрыгнул на него. Комик много грубил и делал гостям нелепые замечания.

Фанаты считают, что шоу нужны новые звезды, однако создатели вряд ли пойдут на такой шаг, потому что комики уже сработались. Алексей Щербаков вообще считается главной звездой шоу, поэтому менять его, скорее всего, никто не станет.