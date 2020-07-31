Жители Хабаровска на митингах спорят о Фургале, «майданах» и России

Хабаровск, 31 июля. В ходе очередной протестной акции в Хабаровске корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) запечатлел на видео спор жителей Хабаровска о мотивах этих митингов и их сравнении с украинским переворотом 2014 года.

Напомним, в пятницу, 31 июля, в Хабаровске прошла очередная акция в защиту бывшего губернатора Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств и коррупции. Около 80 человек прошли по городу с лозунгами «Вся Россия за Фургала!». Однако шествие сопровождали не только сторонники, но и противники.

Одного из таких противников корреспондент ФАН снял на видео, когда тот вел свой собственный стрим, комментируя ситуацию следующим образом:

«Люди, которые кричат там на улице, совершают незаконные действия. А если они еще и проплачены, то они подпадают не только под административную, но и под уголовную ответственность. Какая еще страна за Фургала?! За преступника, которого арестовали за убийство и организацию убийств? За кого вы идете? Кастрюлеголовые. Раз его арестовали, значит, были основания у прокуратуры. Вы оспариваете действия государственных органов. Нарушаете права других людей, организуя незаконные митинги и шествия».

Корреспондент ФАН позднее выяснил, что мужчину зовут Эдуард Осипов. Он рассказал, что в 2014 году бежал из Донецкой области Украины от преследований украинских националистов. Является активным членом организации НОД и опасается, что на Дальнем Востоке тоже могут произойти беспорядки, какие были на Майдане в Киеве в 2014 году.

По окончании шествия между Эдуардом Осиповым и молодыми людьми, участвовавшими в шествии, произошел спор. Молодые люди заявляли, что их раздражает кряканье полицейских автомобилей, что таким образом полиция провоцирует их и что они имеют право устраивать шествия и митинги без согласований. В ответ они получали порцию упреков за организацию незаконных уличных акций.

В финале беседы к спорщикам подошли полицейские и поинтересовались, кто разбил нос Осипову. Выяснив, что кровь пошла из носа без посторонней помощи, просто из-за волнения, полицейские пожелали всем спокойно разойтись, не обостряя ситуацию, что и было исполнено.

Напомним, несанкционированные акции проходят в Хабаровске с 11 июля после задержания экс-главы региона Сергея Фургала. Его заподозрили в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Михаил Дегтярев.