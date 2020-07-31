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Ариана Гранде и Леди Гага стали лидерами по количеству номинаций MTV VMA 2020

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Ариана Гранде и Леди Гага стали лидерами по количеству номинаций MTV VMA 2020

Москва, 31 июля. Телеканал MTV объявил номинантов на ежегодную музыкальную премию Video Music Awards. Лидерами по числу номинаций стали американские певицы Леди Гага и Ариана Гранде.

Поп-дивы представили совместную работу Rain On Me. Хит претендует сразу на семь статуэток. Кроме того, каждая из исполнительниц номинирована еще в двух категориях: Гага ― за сольные проекты, Гранде ― за коллаборацию с Джастином Бибером.

Второе место по количеству номинаций разделили Билли Айлиш и The Weeknd. Они претендуют на шесть статуэток в виде космонавта. Замыкает тройку лидеров по количеству номинаций Тейлор Свифт.

Церемония вручения премии Video Music Awards состоится в Нью-Йорке 30 августа. Однако из-за коронавируса число гостей будет ограничено, а исполнители выступят в различных частях города.

Ранее Билли Айлиш представила новую песню My future, клип на песню появился в YouTube. Анимированный ролик на новую песню снял режиссер Эндрю Онорато. За несколько часов клип набрал более 4 млн просмотров на YouTube.

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