История с обвинениями Бибера в насилии получила продолжение

Вашингтон, 31 июля. Певец из Канады Джастин Бибер уже не первый год сводит с ума миллионы фанатов. Его песни часто попадали в музыкальные рейтинги, поклонников становилось все больше. Однако шоком для фанатов звезды стали обвинения в насилии по отношению к девушкам. Недавно история получила продолжение.

Жертвы в соцсетях представились именами Даниэль и Кади. Они заявили, что певец напал на них с целью совершить сексуальное насилие. Бибер уверен, за этими двумя именами скрывается рыжеволосая поклонница, которая отличается крайней степенью настойчивости, желая привлечь внимание.

По словам девушки Кади, 5 мая 2015 года она стала жертвой насилия со стороны певца. Инцидент якобы произошел ночью в одном из отелей Нью-Йорка. Исполнитель подчеркнул, что никакую девушку не видел, а история могла быть выдумана благодаря тому, что ее автор был осведомлен об участии певца в Gala Institute of Costume.

Бибер подчеркнул, что у него есть алиби — после мероприятия он был на вечеринке с друзьями, а затем ездил в ночную закусочную, где его видели свидетели. В указанное мнимой жертвой время он никак не мог быть в отеле.

По словам второй анонимной жертвы Даниэль, певец якобы напал на нее в городе Остин после фестиваля SXSW. Однако исполнитель подчеркнул, что в указанном мнимой жертвой отеле Four Seasons он не жил, а лишь раз поел в ресторане при гостинице. Бибер подчеркнул, что все время жил вместе с возлюбленной Селеной Гомес, пишет infox.life.

Исполнитель уже обнародовал справки из отелей, маршруты передвижения, чеки. Певец готов общаться по этому поводу с правоохранительными органами. Бибер намерен подать иски в отношении якобы жертв на 10 миллионов долларов к каждой.