Названы самые «некрасивые» актрисы Голливуда

Москва, 31 июля. В популярных голливудских фильмах часто снимаются женщины, внешность которых вызывает много споров у публики. Этих актрис обсуждают в Сети, однако такие звезды все равно умудряются талантом заработать толпы поклонников. Infox.ru составил список самых «некрасивых» актрис Голливуда.

Сара Джессика Паркер. Звезда сериала «Секс в большом городе» регулярно подвергается критике из-за крупного носа или морщинистой кожи. При этом многие глянцевые издания считают харизматичную 55-летнюю актрису иконой стиля. А сериал, в котором Сара Джессика Паркер исполнила главную роль, стал культовым ни у одного поколения.

Барбара Стрейзанд. 78-летняя актриса успела заслужить два «Оскара» и стала обладательницей многих премий. Более того, Стрейзанд смогла прославиться еще и как певица, композитор и режиссер. При этом актриса обладает своеобразной внешностью и мало кому кажется красавицей.

Тильда Суинтон. У этой 59-летней британской актрисы нет плохих ролей, в многие ее работы отличаются глубиной и продуманностью. Однако некоторым кажется, что Суинтон больше похожа на мужчину, чем на женщину.

Джулия Робертс. Парадоксально, что звезда из этого списка в свое время сыграла главную роль в фильме под названием «Красотка». Все претензии ко внешности 52-летней актрисы обычно возникают из-за ее большого рта. Сама Робертс признавалась в интервью, что в детстве стыдилась того, как она выглядит. Но это не помешало ей стать одной из самых высокооплачиваемых актрис.

Хилари Суэнк. 46-летняя актриса обладает неординарной внешностью, а ее лицо отличается массивной челюстью, что делает звезду немного похожей на мужчину. Зато это качество было использовано в драме «Парни не плачут», где Суэнк исполнила роль транссексуала.

Лайза Минелли. Звезду фильма «Кабаре» часто сравнивали с матерью — одной из самых красивых актрис Голливуда Джуди Гарленд. Из-за этого у Минелли развились комплексы, которые, впрочем, не помешали ей сделать успешную карьеру.

Кристен Стюарт. Актриса прославилась после выхода на экраны вампирской саги «Сумерки». Многим не нравилась актерская игра Стюарт — критики отмечали, что знаменитость почти не демонстрирует эмоций в кино. Обсуждались и недостатки во внешности актрисы, однако 30-летняя Стюарт все равно смогла заслужить любовь миллионов девушек и парней.

Лина Данэм. 34-летняя актриса, прославившаяся после выхода на экраны сериала «Девчонки» от HBO, не может похвастаться идеальными чертами лица или сногсшибательной фигурой. Но это не помешало Данэм заработать несколько премий и обзавестись миллионами фанатов.

Ума Турман. В начале карьеры многие не воспринимали ее как серьезную актрису и отдавали ей второстепенные роли. Несмотря на это, Турман упорно работала и снялась в таких культовых фильмах Квентина Тарантино, как «Криминальное чтиво» и «Убить Билла». Однако внешность 50-летней актрисы некоторым по-прежнему кажется спорной.