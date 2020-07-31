Ученые разработали прорывной метод прогнозировании солнечных бурь

Москва, 31 июля. Японские ученые разработали прорывной метод, с помощью которого можно прогнозировать геомагнитные штормы.

Порождаемые резкими всплесками солнечной активности магнитные бури могут приводить к серьезным авариям техногенного характера. Человечество еще не разработало такие системы, которые способны были бы прогнозировать такие события. Ученые из Японии решили изменить эту ситуацию, передает Planet Today.

Астрономы часто наблюдают мощные всплески солнечной активности. Иногда они приводят к сбоям в работе спутниковых систем и систем энергоснабжения. «Солнечная погода» до сих пор полностью не изучена человеком, поэтому может нести за собой серьезные проблемы.

Сейчас существует несколько методов прогнозирования солнечной активности, в том числе по числу пятен, которые регистрируются на поверхности солнца. Также ученые следят за изменениями в солнечной короне. Японские ученые предложили совершенно новый способ, который основан на квантово-механической интерференции. Он подразумевает анализ магнитных полей солнечной короны при помощи особого метода.

Предложенный специалистами новый метод обещает стать настоящим прорывом в прогнозировании солнечных бурь, отмечает Astrophysical Journal.

Ранее сообщалось, что новое изображение газовой туманности NGC 2899, похожее на порхающую в ночном небе разноцветную бабочку, показали астронавты. Его удалось получить благодаря очень большому телескопу (VLT) Европейской Южной Обсерватории (ESО) в Чили.