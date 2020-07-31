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Названа дата выхода нового романа Виктора Пелевина

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Названа дата выхода нового романа Виктора Пелевина

Москва, 31 июля. Новая книга культового российского писателя Виктора Пелевина «Непобедимое солнце» появится в продаже уже 27 августа. Об этом сообщили в издательстве «Эксмо».

Детали сюжета нового произведения Пелевина пока не разглашаются, но уже стало известно, как будет выглядеть обложка книги.

Отмечается, что в электронном и аудиоформате роман эксклюзивно будет доступен на сайте и в приложениях ЛитРес.

В последние годы Виктор Пелевин ежегодно публикует по одной своей книге. На сегодняшний день последним опубликованным произведением автора считается «Искусство легких касаний». Книга стояла из двух повестей и одного рассказа. Она появилась на полках магазинов почти год назад, в августе 2019 года. Что касается романов, то книга «Тайные виды на гору Фудзи» увидела свет в 2018 году.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний опубликовала список самых популярных книг в библиотеках исправительных учреждений РФ. Русская и мировая классика прочно занимает практически все места в топ-10. Самым популярным литературным произведением оказался роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», передает «Ридус».

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