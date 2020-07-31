Названа дата выхода нового романа Виктора Пелевина

Москва, 31 июля. Новая книга культового российского писателя Виктора Пелевина «Непобедимое солнце» появится в продаже уже 27 августа. Об этом сообщили в издательстве «Эксмо».

Детали сюжета нового произведения Пелевина пока не разглашаются, но уже стало известно, как будет выглядеть обложка книги.

«Эксмо» и «ЛитРес» представили обложку новой книги Виктора Пелевина. Традиционно, никаких аннотаций или деталей сюжета — сидим и ждем 27 августа, когда книгу выпустят сразу во всех форматах: печатном, электронном и аудио. pic.twitter.com/cV1zPVQ11s — Мир фантастики (@Mir_Fantastiki) July 31, 2020

Отмечается, что в электронном и аудиоформате роман эксклюзивно будет доступен на сайте и в приложениях ЛитРес.

В последние годы Виктор Пелевин ежегодно публикует по одной своей книге. На сегодняшний день последним опубликованным произведением автора считается «Искусство легких касаний». Книга стояла из двух повестей и одного рассказа. Она появилась на полках магазинов почти год назад, в августе 2019 года. Что касается романов, то книга «Тайные виды на гору Фудзи» увидела свет в 2018 году.

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